F1 GP Australia 2023, Russell: “Stiamo lavorando sui cambiamenti, sappiamo che la Red Bull è lontana” (Di venerdì 31 marzo 2023) George Russell ha parlato al termine della prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2023, facendo un primo bilancio della stagione: “La mancanza di prestazioni in Bahrain ci ha sorpreso visto che in inverno credevamo di star facendo la cosa giusta, ovvero un’evoluzione di quanto fatto nel 2022. Lo scorso anno avevamo fatto grandi miglioramenti, arrivando a vincere una gara a fine stagione. In Bahrain invece abbiamo dovuto cambiare rapidamente il nostro approccio“. Il pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Non dico che siamo ottimisti, ma le modifiche che Stiamo apportando dovrebbero tramutarsi in tempi sul giro. Ovviamente si tratta di cambiamenti graduali, perciò non li vedremo già in questo weekend, bensì a tempo debito. Siamo consapevoli che la Red Bull è più di un ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Georgeha parlato al termine della prima giornata di prove libere del GP d’, facendo un primo bilancio della stagione: “La mancanza di prestazioni in Bahrain ci ha sorpreso visto che in inverno credevamo di star facendo la cosa giusta, ovvero un’evoluzione di quanto fatto nel 2022. Lo scorso anno avevamo fatto grandi miglioramenti, arrivando a vincere una gara a fine stagione. In Bahrain invece abbiamo dovuto cambiare rapidamente il nostro approccio“. Il pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Non dico che siamo ottimisti, ma le modifiche cheapportando dovrebbero tramutarsi in tempi sul giro. Ovviamente si tratta digraduali, perciò non li vedremo già in questo weekend, bensì a tempo debito. Siamo consapevoli che la Redè più di un ...

