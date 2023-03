F1 GP Australia 2023 | risultati e classifica prove libere 2 | Alonso miglior tempo | poi arriva la pioggia

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 marzo 2023) La seconda sessione delledel Gran Premio di, terza gara del Mondialedi F1, vede come protagonista la. Dopo una ventina di minuti in cui i piloti girano come da programma, inizia a piovere sull’Albert Park e i team devono correre ai ripari. I piloti concordano infatti che non ha molto senso girare in queste condizioni, perciò si limitano a portare a termine una manciata di giri. Interessanti tuttavia i tempi messi a referto prima che iniziasse a piovere, con Fernandopiù veloce di tutti e capace di fermare il cronometro in 1:18.887. Alle sue spalle Charles Leclerc (+0.445), mentre completa la top 3 Max Verstappen (+0.615). Quinto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz (+0.808), dietro a George Russell. Settimo Perez, mentre Hamilton è ...