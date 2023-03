F1 GP Australia 2023, Perez: “Giornata che ci dà fiducia, la macchina andava bene sull’asciutto” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Le condizioni umide mi hanno colto di sorpresa e non sono riuscito ad avere un buon senso della pista. sull’asciutto invece la monoposto andava bene, era fantastico. La Giornata di oggi ci dà molta fiducia, ma solo domani vedremo dove siamo davvero“. Così Sergio Perez al termine della prima Giornata di prove libere del GP d’Australia 2023, terza gara del Mondiale di F1. Il pilota della Red Bull ha poi aggiunto: “Nelle FP1 ci sono stati diversi problemi con il GPS e molti di noi sembravano averli anche nelle FP2. Le modifiche apportate dalle FP1 le ho sentite nei primi due settori. Purtroppo non sono riuscito a completare un giro nel pomeriggio a causa del traffico nel terzo settore“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) “Le condizioni umide mi hanno colto di sorpresa e non sono riuscito ad avere un buon senso della pista.invece la monoposto, era fantastico. Ladi oggi ci dà molta, ma solo domani vedremo dove siamo davvero“. Così Sergioal termine della primadi prove libere del GP d’, terza gara del Mondiale di F1. Il pilota della Red Bull ha poi aggiunto: “Nelle FP1 ci sono stati diversi problemi con il GPS e molti di noi sembravano averli anche nelle FP2. Le modifiche apportate dalle FP1 le ho sentite nei primi due settori. Purtroppo non sono riuscito a completare un giro nel pomeriggio a causa del traffico nel terzo settore“. SportFace.

