F1 GP Australia 2023 | Leclerc | “Migliori libere della stagione | buon feeling”

"Sono state le Migliori libere della stagione per noi. Abbiamo fatto diverse verifiche sulla direzione per l'assetto e imparato parecchio. Inoltre, il feeling è stato migliore rispetto agli ultimi weekend è questo è ovviamente molto positivo". Questo il commento a caldo di Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere del GP d'Australia 2023, terzo appuntamento del Mondiale di F1. "Ci auguriamo di essere più vicini alle Red Bull sia in qualifica che in gara. Fondamentale continuare a lavorare e proseguire nella giusta direzione – ha aggiunto il pilota della Ferrari – Ho la sensazione che siamo sulla strada giusta, anche se i nostri rivali sono ancora davanti e hanno un passo migliore"

