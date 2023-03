F1, GP Australia 2023: la classifica combinata delle prove libere. Risultati FP1 e FP2 (Di venerdì 31 marzo 2023) Il terzo weekend di gara stagionale del Mondiale di Formula Uno 2023 si è aperto quest’oggi a Melbourne con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia, che hanno fornito qualche indicazione parziale in attesa di capire solo nella giornata di domani gli effettivi valori in campo almeno sul giro secco (domenica avremo il quadro completo della situazione sul passo). Anche a causa di una FP2 influenzata dalla pioggia (negli ultimi 40-45 minuti), il miglior crono del venerdì è stato ottenuto da Max Verstappen nel primo turno mattutino aussie con la Red Bull in 1’18?790. Fernando Alonso ha infatti siglato la miglior performance del pomeriggio Australiano in 1’18?887 con l’Aston Martin prima del peggioramento delle condizioni meteo. Da segnalare dunque come terzo tempo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Il terzo weekend di gara stagionale del Mondiale di Formula Unosi è aperto quest’oggi a Melbourne con le prime due sessioni didel Gran Premio d’, che hanno fornito qualche indicazione parziale in attesa di capire solo nella giornata di domani gli effettivi valori in campo almeno sul giro secco (domenica avremo il quadro completo della situazione sul passo). Anche a causa di una FP2 influenzata dalla pioggia (negli ultimi 40-45 minuti), il miglior crono del venerdì è stato ottenuto da Max Verstappen nel primo turno mattutino aussie con la Red Bull in 1’18?790. Fernando Alonso ha infatti siglato la miglior performance del pomeriggiono in 1’18?887 con l’Aston Martin prima del peggioramentocondizioni meteo. Da segnalare dunque come terzo tempo ...

