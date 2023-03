F1 GP Australia 2023, Hamilton: “Bene nelle FP1, poi le modifiche non hanno funzionato” (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo nella prima sessione di prove libere del GP d’Australia 2023, addirittura tredicesimo nelle FP2. Venerdì a due facce per Lewis Hamilton, che ai microfoni di Sky ha fatto un bilancio della giornata a Melbourne: “Stamattina è andata Bene, al volante ho avuto sensazioni simili agli altri weekend. Nel pomeriggio invece abbiamo apportato alcune modifiche al set-up ma non hanno funzionato. Poi non abbiamo più potuto girare per via della pioggia“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo nella prima sessione di prove libere del GP d’, addirittura tredicesimoFP2. Venerdì a due facce per Lewis, che ai microfoni di Sky ha fatto un bilancio della giornata a Melbourne: “Stamattina è andata, al volante ho avuto sensazioni simili agli altri weekend. Nel pomeriggio invece abbiamo apportato alcuneal set-up ma non. Poi non abbiamo più potuto girare per via della pioggia“. SportFace.

