F1 GP Australia 2023 | Alonso | “La macchina si è comportata bene | pronti per ogni condizione”

"Nelle prime libere ci siamo focalizzati su alcuni pezzi da testare. Nei 20 minuti della seconda sessione invece abbiamo lavorato in vista della giornata di domani, in particolare sulle gomme. E' andata bene, per il momento la macchina si sta comportando in modo positivo". Queste le parole di Fernando Alonso al termine del venerdì di libere del GP d'Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1. Lo spagnolo dell'Aston Martin ha poi aggiunto: "Speriamo che le previsioni abbiamo ragione e che domani sia asciutto. Tuttavia crediamo di esser pronti per ogni condizione".

F1: Gp Australia. Leclerc 'Venerdì positivo, feeling migliore' Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno alla fine del venerdì di libere in Australia. "... glb/red 31 - Mar - 23 10:03 31 marzo 2023 F1: Gp Australia, Sainz 'Fiducioso per il resto del weekend' Così Carlos Sainz commenta la prima giornata di libere in Australia. "Per il resto, la prima ora è ... glb/red 31 - Mar - 23 10:05 31 marzo 2023 Mercedes, un venerdì agli antipodi per Russell ed Hamilton GP Australia, FP2: cronaca e tempi Guarda anche GP Australia F1 GP Australia, le prove libere 2: Alonso al top Lewis boccia le modifiche tra FP1 ed FP2 Rapido il commento del numero 44 della Mercedes ... Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno alla fine del venerdì di libere in. "... glb/red 31 - Mar - 23 10:03 31 marzoCosì Carlos Sainz commenta la prima giornata di libere in. "Per il resto, la prima ora è ... glb/red 31 - Mar - 23 10:05 31 marzoGP, FP2: cronaca e tempi Guarda anche GPF1 GP, le prove libere 2: Alonso al top Lewis boccia le modifiche tra FP1 ed FP2 Rapido il commento del numero 44 della Mercedes ... F1, GP Australia 2023: Ferrari-Leclerc, classifica PL1 FormulaPassion.it F1: Australia; Leclerc, sento stiamo andando in giusta direzione Dopo il venerdì di libere Charles Leclerc si è detto ottimista in vista delle qualifiche del Gp d'Australia. "Questo - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - ovviamente non significa che abbiamo ... F1:Australia; Sainz, venerdì in parte compromesso da pioggia Carlos Sainz legge così la giornata di prove libere del Gp d'Australia. "Per il resto - aggiunge lo spagnolo della Ferrari - la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di ... Dopo il venerdì di libere Charles Leclerc si è detto ottimista in vista delle qualifiche del Gp d'Australia. "Questo - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - ovviamente non significa che abbiamo ...Carlos Sainz legge così la giornata di prove libere del Gp d'Australia. "Per il resto - aggiunge lo spagnolo della Ferrari - la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di ...