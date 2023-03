F1, George Russell: “Siamo migliorati molto nelle ultime due settimane, dopo il Bahrain abbiamo cambiato rotta” (Di venerdì 31 marzo 2023) La pioggia ha condizionato la prima delle tre giornate del Gran Premio d’Australia. Ad Albert Park il lavoro delle scuderie è stato interrotto nella seconda sessione di prove libere e in mezzo si sono messi anche dei problemi al GPS che hanno creato del traffico in pista nelle FP1. Chi può ritenersi nel complesso soddisfatta è la Mercedes, che piazza Hamilton in seconda posizione nelle FP1 e George Russell quarto nelle FP2. Proprio il britannico ex Williams si è considerato molto soddisfatto dai miglioramenti della macchina: “Durante tutto l’inverno abbiamo creduto tutti che quello che stavamo facendo fosse la cosa giusta da fare perché era un’evoluzione di quello che avevamo fatto in tutto l’anno scorso. abbiamo visto tutti i miglioramenti che ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) La pioggia ha condizionato la prima delle tre giornate del Gran Premio d’Australia. Ad Albert Park il lavoro delle scuderie è stato interrotto nella seconda sessione di prove libere e in mezzo si sono messi anche dei problemi al GPS che hanno creato del traffico in pistaFP1. Chi può ritenersi nel complesso soddisfatta è la Mercedes, che piazza Hamilton in seconda posizioneFP1 equartoFP2. Proprio il britannico ex Williams si è consideratosoddisfatto dai miglioramenti della macchina: “Durante tutto l’invernocreduto tutti che quello che stavamo facendo fosse la cosa giusta da fare perché era un’evoluzione di quello che avevamo fatto in tutto l’anno scorso.visto tutti i miglioramenti che ...

