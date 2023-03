F1, Fernando Alonso: “Un buon venerdì di lavoro, peccato per la pioggia che ha rovinato la FP2” (Di venerdì 31 marzo 2023) Fernando Alonso chiude con spunti interessanti il suo venerdì del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, il portacolori del team Aston Martin ha disputato una prima sessione di prove libere solida, mentre nella seconda ha concluso al comando, precedendo l’arrivo della pioggia che ha poi rovinato il turno. L’asturiano ha realizzato il miglior crono in 1:18.887 con 445 millesimi su Charles Leclerc e 615 su Max Verstappen, con una gomma media che a quanto pare riesce a esaltare la vettura inglese. Il due volte campione del mondo prosegue, quindi, nel suo ottimo avvio di campionato, con una Aston Martin che su un tracciato simile potrebbe davvero esaltarsi. Al termine del suo venerdì australiano, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)chiude con spunti interessanti il suodel Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, il portacolori del team Aston Martin ha disputato una prima sessione di prove libere solida, mentre nella seconda ha concluso al comando, precedendo l’arrivo dellache ha poiil turno. L’asturiano ha realizzato il miglior crono in 1:18.887 con 445 millesimi su Charles Leclerc e 615 su Max Verstappen, con una gomma media che a quanto pare riesce a esaltare la vettura inglese. Il due volte campione del mondo prosegue, quindi, nel suo ottimo avvio di campionato, con una Aston Martin che su un tracciato simile potrebbe davvero esaltarsi. Al termine del suoaustraliano, ...

