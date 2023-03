F1 e MotoGP oggi: orari prove libere 31 marzo, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) oggi venerdì 31 marzo inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Melbourne andranno in scena le prove libere del GP di Australia per quanto riguarda la F1, a Termas de Rio Hondo spazio alle prove libere del GP di Argentina per la MotoGP. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto feeling con il tracciato e per perfezionare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Non sono previste contemporaneità, gli appassionati non saranno costretti a fare delle acrobazie per seguire entrambi gli eventi: le prove libere di MotoGP sono previste tra mattinata e primo pomeriggio, quelle di F1 tra la notte e ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)venerdì 31inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Melbourne andranno in scena ledel GP di Australia per quanto riguarda la F1, a Termas de Rio Hondo spazio alledel GP di Argentina per la. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto feeling con il tracciato e per perfezionare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Non sono previste contemporaneità, gli appassionati non saranno costretti a fare delle acrobazie per seguire entrambi gli eventi: ledisono previste tra mattinata e primo pomeriggio, quelle di F1 tra la notte e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannizam : #MotoGP oggi alle 19.00 in #diretta #4chiacchierecon un pilota della MotoGP... Vi aspetto con le vostre domande. - pressstart_xyz : MotoGP 23, Svelata oggi la Data di Uscita del simulatore di Milestone e Dorna - beawithf1 : Stefano Domenicali, domenica, durante il gran premio di MotoGp in Portogallo esordisce con: “Fosse per me abolirei… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Il pilota Aprilia è andato a trovare suo fratello Pol in ospedale prima di partire per l'Argentina, oggi la prima operazio… - Vanganel : RT @gponedotcom: Il pilota Aprilia è andato a trovare suo fratello Pol in ospedale prima di partire per l'Argentina, oggi la prima operazio… -