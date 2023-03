F1, Carlos Sainz: “Tanto traffico nelle prove libere, c’è stata molta confusione in pista” (Di venerdì 31 marzo 2023) Sesto in FP1, quinto in FP2. Prima giornata di prove libere discreta per Carlos Sainz sul circuito di Albert Park, che ospita il weekend del Gran Premio d’Australia 2023, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari non ha brillato sul giro secco, pagando dazio in entrambe le sessioni rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, mentre la simulazione di passo gara effettuata nella mattinata aussie è stata incoraggiante. “Probabilmente la questione dell’asfalto (poca aderenza, ndr) ci ha mandato tutti un po’ fuori fase e ci ha tolto fiducia per poter spingere al massimo sul giro secco. C’è chi faceva giri di riscaldamento, chi giri lanciati e c’è stata molta confusione in pista. Ognuno ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Sesto in FP1, quinto in FP2. Prima giornata didiscreta persul circuito di Albert Park, che ospita il weekend del Gran Premio d’Australia 2023, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari non ha brillato sul giro secco, pagando dazio in entrambe le sessioni rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, mentre la simulazione di passo gara effettuata nella mattinata aussie èincoraggiante. “Probabilmente la questione dell’asfalto (poca aderenza, ndr) ci ha mandato tutti un po’ fuori fase e ci ha tolto fiducia per poter spingere al massimo sul giro secco. C’è chi faceva giri di riscaldamento, chi giri lanciati e c’èin. Ognuno ...

