F.1, GP Australia - Fernando Alonso il più veloce nelle Libere (Di venerdì 31 marzo 2023) La seconda sessione di prove Libere del Gran Premio d'Australia 2023 ha visto Fernando Alonso, al volante della sua Aston Martin ARM23, conquistare il giro più veloce prima che la pioggia bagnasse l'asfalto dell'Albert Park di Melbourne. Alle spalle del due volte iridato spagnolo troviamo Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Red Bull. Venerdì poco indicativo. La giornata è iniziata con Max Verstappen autore del miglior tempo in PL1, davanti a Hamilton e Perez. Tuttavia, la sessione era stata interrotta da una bandiera rossa a causa di problemi al sistema GPS e dal problema tecnico che ha costretto la Williams di Logan Sargeant a fermarsi sul tracciato. La seconda sessione avrebbe dovuto dare maggiori indicazioni sui valori in pista, soprattutto per la tipica simulazione di gara che i team ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 31 marzo 2023) La seconda sessione di provedel Gran Premio d'2023 ha visto, al volante della sua Aston Martin ARM23, conquistare il giro piùprima che la pioggia bagnasse l'asfalto dell'Albert Park di Melbourne. Alle spalle del due volte iridato spagnolo troviamo Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Red Bull. Venerdì poco indicativo. La giornata è iniziata con Max Verstappen autore del miglior tempo in PL1, davanti a Hamilton e Perez. Tuttavia, la sessione era stata interrotta da una bandiera rossa a causa di problemi al sistema GPS e dal problema tecnico che ha costretto la Williams di Logan Sargeant a fermarsi sul tracciato. La seconda sessione avrebbe dovuto dare maggiori indicazioni sui valori in pista, soprattutto per la tipica simulazione di gara che i team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Natali_Show : RT @FTraiettoria: Fernando Alonso si prende la vetta della classifica in una sessione condizionata dalla pioggia caduta dopo pochi minuti:… - FTraiettoria : Fernando Alonso si prende la vetta della classifica in una sessione condizionata dalla pioggia caduta dopo pochi mi… - gponedotcom : Protagonista al mattino, il pilota della Red Bull non riesce a ripetersi nel secondo turno di prove, dove è Fernand… - Estadio_ED : GP Australia de F1: Fernando Alonso comienza ilusionando #F1 ??? - mousesteering : 2023 F1 Australia | Aston Martin | Fernando Alonso | Assetto Corsa -