Extraction 2 | un messaggio in codice Morse annuncia il ritorno di Chris Hemsworth ma crea confusione sul web

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'ultima trovata pubblicitaria di Netflix per promuovere l'uscita di2 e ildinon è andata esattamente come ci si potesse immaginare.2, sequel del popolare film Netflix del 2020 con, sta per tornare assieme al suo protagonista, ma è la più recente trovata promozionale della piattaforma (in!) che sta facendo parlare di sé. Scopriamo perché. I fan diattendono con trepidazione l'arrivo di2 su Netflix, e il servizio di streaming lo sa bene. Per questo, in quel di Los Gatos avranno pensato che il modo migliore per aumentare ancor di più l'hype nei confronti della pellicola potesse essere ...