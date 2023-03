Ex primario in pensione uccide moglie e figli e si suicida (Di venerdì 31 marzo 2023) Strage familiare a L’Aquila: Carlo Vicentini, ex primario in pensione, uccide la moglie e i suoi due figli e poi si suicida. Una folle strage si è consumata oggi pomeriggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 31 marzo 2023) Strage familiare a L’Aquila: Carlo Vicentini, exinlae i suoi duee poi si. Una folle strage si è consumata oggi pomeriggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

