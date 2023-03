Eurovita | polizze congelate Oltre 400 mila risparmiatori in attesa di risposte

(Di venerdì 31 marzo 2023) I quasi 400indi una svolta nel casodevono essere rimasti delusi dall’annuncio di Governo e IVASS delle ultime ore di commissariare la compagnia. Una decisione che potrebbe comportare l’ennesimo schiaffo ai piccolidopo l’epilogo del caso delle 4 banche popolari fallite. Il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, su proposta dell’IVASS, ha infatti disposto l’amministrazione straordinaria diHolding e, specificando che il provvedimento implica lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle società. Nessun dettaglio, invece, sul piano di sistema per dare un futuro al gruppo assicurativo, che colloca i propri prodotti attraverso circa 6.500 promotori finanziari e ...

... che coinvolga quindi le grandi compagnie di assicurazioni, oltre alle banche e alle reti che hanno collocato i prodotti(60 i distributori di): da Fineco Bank a Credem, Fideuram e ...Si tratta di una società che in totale gestisce al momento 16 miliardi di. Indice: il piano di salvataggio L'amministrazione controllata: il piano di salvataggio Il piano ...Confconsumatori, che sta seguendo da vicino il caso, chiede trasparenza e propone che nel frattempo "le banche venditrici prendano in carico lerimborsando i clienti".in ...

Il Mimit (ministero dell'Impresa e del Made in Italy), su proposta dell'Ivass, ha disposto con decreto l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di… Leggi ...In tal modo si eviterebbero i riscatti massivi perché le polizze andrebbero in mano a soggetti istituzionali che possono attendere qualche anno per realizzare, si eviterebbero le minusvalenze per ...