Eurovision 2023, Mara Maionchi sostituisce Malgioglio: noto cantante scartato all'ultimo (Di venerdì 31 marzo 2023) Com'era stato annunciato in precedenza, l'Eurovision 2023 non avrebbe visto Cristiano Malgioglio nella diretta italiana, infatti impegnato con il Serale di Amici 22, il noto paroliere ha lasciato spazio ad un nuovo volto che farà il tifo per l'Italia. Dopo qualche giorno di suspense, Gabriele Corsi, conduttore già confermato dello streaming, ha fatto sapere che sarà Mara Maionchi ad affiancarlo. Tuttavia, stando ai rumors, i vertici avrebbero puntato inizialmente su un altro cantante, scartato poi in extremis per evitare una competizione in diretta.

