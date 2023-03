Europa League, niente tifosi olandesi per Roma-Feyenoord (Di venerdì 31 marzo 2023) La sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord del prossimo 20 aprile non vedrà tifosi olandesi al seguito. Nelle prossime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, verrà data la comunicazione ufficiale, ma è ormai sicuro che i supporters neerlandesi non potranno presenziare alla partita che si svolgerà all’Olimpico. La decisione è arrivata dal Ministero dell’Interno, che vuole evitare qualsiasi scontro possibile. C’è un precedente che ha portato a questa scelta. Nel 2015 gli ultras olandesi misero a ferro e fuoco la zona di Piazza Navona, danneggiando pesantemente la fontana della Barcaccia. Resta comunque il pericolo di un approdo dei supporters del Feyenoord nella capitale, così come accaduto qualche settimana fa nel match di ritorno tra Napoli ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) La sfida ditradel prossimo 20 aprile non vedràal seguito. Nelle prossime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, verrà data la comunicazione ufficiale, ma è ormai sicuro che i supporters neerlandesi non potranno presenziare alla partita che si svolgerà all’Olimpico. La decisione è arrivata dal Ministero dell’Interno, che vuole evitare qualsiasi scontro possibile. C’è un precedente che ha portato a questa scelta. Nel 2015 gli ultrasmisero a ferro e fuoco la zona di Piazza Navona, danneggiando pesantemente la fontana della Barcaccia. Resta comunque il pericolo di un approdo dei supporters delnella capitale, così come accaduto qualche settimana fa nel match di ritorno tra Napoli ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Onana: 'Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un… - lollo250 : RT @torinotorinista: Toro-Zenit ,Europa League,uno Stadio Grande Torino pieno in ogni ordine di posto. Entusiasmo genera entusiasmo. https… - ACMelio : @loocah_ con l’europa league ce lo vedo come rimane - FcInterNewsit : GdS - Decisione presa: il Viminale vieta la trasferta di Europa League ai tifosi del Feyenoord a Roma - hevalwoland : @paolorossi1965 In che modo pensi di salire sul tetto del mondo Paolo? Con l’Europa League? -