Europa cauta Frena inflazione Italia e Ue | i bancari rallentano Milano

(Di venerdì 31 marzo 2023) I mercati guardano alle indicazioni sui prezzi al consumo die Usa per prevedere la politica monetaria delle banche centrali. Marzo chiuderà in rosso ma il bilancio del trimestre è positivo. Euro sopra 1,09 dollari, poco mosso il petrolio. Spread a 186 punti

Spread a 186 punti. Più Stellantis (+1%), fiacca Ferrari (-0,32%). La ripresa in Cina spinge i titoli del lusso a partire da Adidas (+5,63%). Brillano anche Cucinelli (+3,15%), Burberry (+3,1%) e Pandora (+2,9%).

Europa cauta dopo il mini rally, attesa per i dati sull'inflazione Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa apre cauta nell'inflazione day, Milano parte sulla parita'