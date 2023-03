Eurolega, l’Olimpia Milano perde con il Maccabi e viene eliminata (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine il miracolo non c’è stato. Nella serata di ieri l’Olimpia Milano è stata eliminata ufficialmente dall’Eurolega. La compagine meneghina non accederà quindi alla postseason, nonostante un ruolino di marcia invidiabile. Nelle ultime settimane, i ragazzi di Messina avevano registrato ben 8 vittorie in 9 partite, prima di cedere negli ultimi giorni contro Efes ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine il miracolo non c’è stato. Nella serata di ieriè stataufficialmente dall’. La compagine meneghina non accederà quindi alla postseason, nonostante un ruolino di marcia invidiabile. Nelle ultime settimane, i ragazzi di Messina avevano registrato ben 8 vittorie in 9 partite, prima di cedere negli ultimi giorni contro Efes ... TAG24.

