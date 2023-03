(Di venerdì 31 marzo 2023)ad un imprenditore a Torre Annunziata perdeidetenuti evocando la forza intimidatoria del clanad un imprenditore perdei. I Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, ritenuta gravemente indiziata del reato di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale i Napoli su richiesta della DDA partenopea. L’indagata – secondo quanto riporta una comunicazione della Procura di Napoli – avrebbe costretto, minacciandolo, un imprenditore locale al pagamento di tangenti per permettegli di svolgere la sua attività commerciale. La donna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiociariaO : Estorce soldi e appicca il fuoco nel giardino della vicina Richiesta di rinvio a giudizio per un venticinquenne. Pr… - EmmanueleMarche : Sarebbe bello, prendere un vigile urbano, dopo che si ha procurato un bel lanciafiamme, e dargli fuoco legato in me… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Estorce 10mila euro ai genitori che lo denunciano, arrestato - Costretti da minacce e violenze, hanno consegnato ripetu… - TgrRaiCampania : Estorce 10mila euro ai genitori che lo denunciano, arrestato - Costretti da minacce e violenze, hanno consegnato ri… -

Giovane che, tuttavia, non è riuscito a portare via ilper cause non dipendenti dalla sua volontà. Le accuse L'episodio, circa la richiesta di, non sarebbe stato l'unico messo in atto ...Solo che per realizzare questo programma ilnon basta mai:50 mila fiorini a Milano, addirittura 200 mila ai pisani. Nel frattempo, non una delle potenze guelfe, da Firenze ai ...... consentendo ai militari di ricostruire l'intera vicenda: minacce e violenze si sarebbero susseguite a danno dei due coniugi, costretti a consegnare all'arrestato somme di, per un totale di ...

Estorce denaro per conto dei figli: arrestata Punto! Il web magazine

Richiesta di rinvio a giudizio per un venticinquenne. Pretendeva il denaro dalla donna e al suo rifiuto ha incendiato un divano. Ha aggredito anche il marito e il figlio della vittima ...BARI - Ancora un caso di estorsione dal Barese. I Carabinieri della Stazione di Bari Santo Spirito, supportati da militari del Nucleo Cinofili di Modugno (BA) e dai Reparti territorialmente competenti ...