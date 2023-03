Estate 2023, le previsioni annunciano un caldo da record! (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it I mesi estivi del 2022 sono stati, per il continente europeo, tra i più caldi in assoluto nella storia dell’umanità. Basti che pensare che il 2022 in generale è stato il secondo anno più caldo mai registrato (dopo il 2016) e il quinto per il mondo. In alcune regioni del mondo si sono registrate temperature massime di 40°C anche per più giorni consecutivi, portando la temperatura media di 1,2 gradi superiore rispetto ai secoli precedenti. Il caldo estremo, causato dal cambiamento climatico, ha portato delle conseguenze devastanti per il nostro Pianeta come siccità prolungate, incendi boschivi, inondazioni, innalzamento del livello del mare e carenza d’acqua. I cambiamenti climatici non interessano solo la stagione estiva ma anche il resto dei mesi dell’anno. L’inverno del 2023 ha registrato temperature molto alte e ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it I mesi estivi del 2022 sono stati, per il continente europeo, tra i più caldi in assoluto nella storia dell’umanità. Basti che pensare che il 2022 in generale è stato il secondo anno piùmai registrato (dopo il 2016) e il quinto per il mondo. In alcune regioni del mondo si sono registrate temperature massime di 40°C anche per più giorni consecutivi, portando la temperatura media di 1,2 gradi superiore rispetto ai secoli precedenti. Ilestremo, causato dal cambiamento climatico, ha portato delle conseguenze devastanti per il nostro Pianeta come siccità prolungate, incendi boschivi, inondazioni, innalzamento del livello del mare e carenza d’acqua. I cambiamenti climatici non interessano solo la stagione estiva ma anche il resto dei mesi dell’anno. L’inverno delha registrato temperature molto alte e ...

