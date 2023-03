Esplosivi e propaganda antisemita, arrestato russo a Alghero (Di venerdì 31 marzo 2023) Un cittadino russo residente a Porto Torres, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e fabbricazione e detenzione di Esplosivi, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Un cittadinoresidente a Porto Torres, indagato pere istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e fabbricazione e detenzione di, è ...

