Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Espargarò e Vinales, doppietta Aprilia nelle libere MotoGp - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Espargarò e Vinales, doppietta Aprilia nelle libere MotoGp - - blogsicilia : #notizie #sicilia Espargarò e Vinales, doppietta Aprilia nelle libere MotoGp - - Italpress : Espargarò e Vinales, doppietta Aprilia nelle libere MotoGp - ItaliaNotizie24 : Espargarò e Vinales, doppietta Aprilia nelle libere MotoGp -

Con il tempo di 1'38"518 Aleix Espargaro si è aggiudicato le PL2 di Termas de Rio Hondo, precedendo il compagno di squadra Maverickdi 162 millesimi. Lo spagnolo, che si è imposto nel 2022 in Argentina, ha rilasciato a 'Sky Sport' queste dichiarazioni sul venerdì in pista: "Amo giocare di squadra, sono felice di vedere due ...Primo Viñales e secondo Espargaró nelle Libere 1. Nelle seconde primo Espargaró in 1:38.518, davanti al compagno di squadra Viñales. È dominio Aprilia nel venerdì argentino che apre il secondo weekend ...TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) " Aleix, con il tempo di 1'38518, ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del ...giornata con il secondo posto di Mavericka 162 ...