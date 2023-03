Esclusivo TPI – Documenti inediti rivelano la seconda vita di Gladio | nuove ombre sui casi Alpi e Falcone

Leggi su tpi

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ha agito per più di trent’anni nell’ombra, con la massima classifica di segretezza. Ha selezionato centinaia di combattenti, civili e militari, organizzando decine di esercitazioni militari. Sulla carta aveva un solo nemico, il blocco sovietico, il pericolo rosso che veniva dall’Est. “Stay Behind”, ovvero “restare indietro”, infiltrandosi nelle retrovie del nemico in caso di invasione, era il nome in codice del progetto Nato attivo in tutti i paesi dell’Europa occidentale. Gran Bretagna, Germania, Grecia, Olanda, Belgio, Francia. E Italia. Da noi – nel Paese strategico proiettato verso il Mediterraneo – era conosciuta come “Operazione”. Dipendeva dai Servizi segreti militari, prima dal Sifar, poi dal Sid e infine dal Sismi ed era nata nel 1956 grazie ad un accordo con la Cia, il servizio segreto statunitense. Nel 1980 venne creata un’apposita divisione, la ...