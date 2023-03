Esclusivo – Patrick Zaki a TPI | “Sogno di fare politica in Italia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dall’alto il Cairo è una lunga, interminabile, accecante sequenza di luci: quelle che fanno brillare la maggiore megalopoli dell’Africa, la sesta per popolazione al mondo. Oltre 20 milioni di persone affollano la più internazionale delle città Mediorientali, dove il tempo scorre fra i richiami dei muezzin e le folle di turisti che si accalcano intorno alle piramidi. In questa straordinaria foresta di luci, ce ne è una che si rivela in qualche modo gemellata con il nostro Paese. Brilla in un quartiere che dista appena venti minuti da piazza Tahrir, dove nel 1919 gli egiziani manifestarono contro il Regno Unito che occupava le loro terre e nel 2011 pulsò la primavera araba, conclusasi con la destituzione del trentennale regime di Hosni Mubarak. Questa luce batte nel cuore di Bologna, e appartiene al ricercatore e attivista per i diritti umani...