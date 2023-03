Escludere il Barcellona dalla Champions può costare milioni alla Uefa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 marzo 2023) In data 23 marzo, ildiventava interesse dellaper un’indagine che è stata denominata “Il caso Negreira“. L’accusa rivolta al club catalano riguarda una violazione del regolamento per alcuni versamenti effettuati in favore dell’ex vice-presidente del Comitato Tecnico degli arbitri: José Maria Enriquez Negrita. A suscitare paura ai tifosi delè la conseguenza di restare fuori dalle competizioni europee per un determinato periodo di tempo. Tuttavia, non sono solo i tifosi e la squadra a perderci qualcosa. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, l’assenza delnelle competizioni europee per i prossimi anni costerebbe caro. La Federcalcio europea ha aperto un fascicolo e sta studiando il caso, con un investigatore che ha già preso ...