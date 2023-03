Esce Quello Che Non C’è di Manuel Agnelli con Gianmaria, un grande classico degli Afterhours (Di venerdì 31 marzo 2023) Se la versione di Quello Che Non C’è di Manuel Agnelli con Gianmaria ci è piaciuta dal Festival di Sanremo 2023, ecco il singolo fuori oggi su tutte le piattaforme. Per il giovanissimo artista, confrontarsi con la personalità creativa di un cantautore navigato e tormentato, è sicuramente una sfida. In primo luogo, perché quando Manuel Agnelli sceglie di duettare con qualcuno significa che quel qualcuno ha la sua stima; in secondo luogo, perché parliamo di un grande classico della storia della scena alternativa. Di Manuel Agnelli sappiamo che mai, nella sua vita, ha buttato parole per riempire una riga. Quello Che Non C’è è una delle canzoni che hanno scritto una delle pagine più importanti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Se la versione diChe Non C’è diconci è piaciuta dal Festival di Sanremo 2023, ecco il singolo fuori oggi su tutte le piattaforme. Per il giovanissimo artista, confrontarsi con la personalità creativa di un cantautore navigato e tormentato, è sicuramente una sfida. In primo luogo, perché quandosceglie di duettare con qualcuno significa che quel qualcuno ha la sua stima; in secondo luogo, perché parliamo di undella storia della scena alternativa. Disappiamo che mai, nella sua vita, ha buttato parole per riempire una riga.Che Non C’è è una delle canzoni che hanno scritto una delle pagine più importanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La_Magggica : @KSport24 @meopinelli King, se sull affare Spinazzola esce un intercettazione che ci inchioda io sono il primo che… - soleilcolpevole : @staticisorrisi @surgelatu 'Ti conviene' significa che ti fa comodo ricacciare vecchie storie, come tentativo estre… - ninisdork : @invoItino vedrai che non importa se esce samu o waxiello, quello che rimarrà dentro dovrà vincere x forza. i fando… - sonoantobozz : @nicolensey Mi urta CEH dice proprio l’esatto opposto di quello che dice Leclerc o Vasseur ai microfoni o due sono… - bIuemarguerite : Oggi niente tik tok alle 8 perché esce quello con eunchae io lo so -