Eros Ramazzotti è diventato nonno, una stories su Instagram per il nipotino Cesare (Di venerdì 31 marzo 2023) . Grande festa in casa Hunziker e Ramazzotti, con Aurora che ha partorito da poche ore. Il cantante italiano, diventato nonno per la prima volta, ha voluto dedicare un bellissimo post al nipotino, dove gli dà uno speciale "benvenuto al mondo". I fan del cantante sono andati in delirio, considerate la tenerezze e la dolcezza espresse nelle parole di Eros. Eros Ramazzotti è diventato nonno "La vita è meravigliosa, nonostante tutto". Queste le parole che il cantante romano ha voluto dedicare al suo nipotino, nato da poche ore e figlio di Aurora Ramazzotti. Il cantautore romano ha voluto immortalare la manina del piccolo bebè, mettendola come propria storia Instagram e dedicandogli questo ...

