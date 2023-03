Enrico Papi furibondo: “Avete rotto i cojoni! Non avete altro da scrivere? Quando si passa il limite arrivano denunce” (Di venerdì 31 marzo 2023) “avete rotto I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta, Quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”. Così Enrico Papi su Twitter facendo interrogare molti utenti sui destinatari di questo messaggio secco e diretto. E sono stati proprio i follower del conduttore a spiegare che, secondo loro, il riferimento è ad alcuni post apparsi su Facebook con un titolo tremendo: “l’addio a Enrico Papi“. Cliccandoci, si scopriva che il riferimento era a un programma chiuso prima della fine dichiarata (?) ma va da sé che una titolazione del genere mirava a ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “I COJJJJONI!!!! Nonda???!!!!! (scusate il linguaggio ma non è la prima volta,siilpurtroppo scattano inevitabili anche le)”. Cosìsu Twitter facendo interrogare molti utenti sui destinatari di questo messaggio secco e diretto. E sono stati proprio i follower del conduttore a spiegare che, secondo loro, il riferimento è ad alcuni post apparsi su Facebook con un titolo tremendo: “l’addio a“. Cliccandoci, si scopriva che il riferimento era a un programma chiuso prima della fine dichiarata (?) ma va da sé che una titolazione del genere mirava a ben ...

