Enrico Papi, "avete rotto i cog***i": vergogna fuori controllo (Di venerdì 31 marzo 2023) Alzi la mano (virtualmente) chi ha mai visto Enrico Papi arrabbiato. Il popolare conduttore televisivo è diventato celebre anche per il suo modo smaccatamente sorridente di condurre tutti i programmi e i quiz di cui è stato protagonista in carriera. Questa volta, però, non ce l'ha fatta più e l'ennesimo titolo 'clickbait' contenente anche una fake news su di lui gli ha fatto perdere la testa. Nelle ultime ore, infatti, molti siti hanno riportato erroneamente la notizia della sua dipartita: "Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c'è più nulla da fare". Andando a leggere l'articolo, però, si scopre che si tratta solamente di una trasmissione del presentatore che è stata chiusa prima del previsto. Una balla. Il conduttore ha, così, deciso di sfogarsi sul suo profilo Twitter, in cui non si è ...

