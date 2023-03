(Di venerdì 31 marzo 2023)(lunedì 3 aprile alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FOIANESI74 : #empolilecce partita salvezza #seriea paura di perdere dopo 4 sconfitte consecutive #empoli e #lecce #cicciocaputo… - ErmesHomeT : @AndreCardi @mattiamaestri46 @WorbasCello @fabio200908 @germivo @Gabbolo @Pierre8244309 @vorreiesserezz @TeoMatt89… - RaffoSarnataro : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 0-3 Inter-Fiorentina 2-1 Juventus-Verona 2-0 Bologna-Udinese 1-1 Monza-Lazio 1-1 Spe… - max_shining : Cremonese - Atalanta 0-2 Inter - Fiorentina 2-0 Juventus - Verona 2-0 Bologna - Udinese 2-2 Monza - Lazio 1-1 Spezi… -

... Bologna, Spezia e Juventus, entrando dalla panchina solo contro il. Ma di fatto era stato ... La stessa scadenza di Kristjan Asllani, che a fine stagione l'Inter riscatterà dall'pagando ......00 Casalmaggiore - Pinerolo Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 14:30 Padova - Latina 17:00 Milano - Perugia Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:3020:45 Sassuolo - ......30 Bologna 1 Fine 0 Inter Domenica 5 Marzo 2023 - 18:00 Inter 2 Fine 0Venerdì 10 Marzo 2023 -...45 Inter PreMatch Monza Domenica 23 Aprile 2023 - 12:30PreMatch Inter Domenica 30 Aprile ...

Empoli-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Il ds azzurro la utilizza per tracciare una fotografia del momento, tra un Empoli reduce da 4 ko di fila e una classifica che comunque parla di salvezza a un passo. Il tutto alla vigilia di una ...Da giorni Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha cominciato a sfogliare la margherita per trovare il sostituto di Samuel Umtiti in vista dello scontro salvezza di lunedì prossimo in casa dell’Empoli, ...