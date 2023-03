Empoli, Accardi: «Abbiamo voluto fortemente Zanetti, sul futuro…» (Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, sulla stagione della squadra toscana in Serie A Pietro Accardi ha parlato dell’Empoli a Il Tirreno. PAROLE – «Questa società ha dimostrato di non giudicare gli allenatori esclusivamente dai risultati. Noi guardiamo al potenziale, al percorso. Zanetti l’Abbiamo voluto fortemente e oggi ce lo teniamo stretto. Il giudizio non cambia dopo quattro sconfitte. Paolo è un allenatore molto capace e competente. Se analizzo le partite che Abbiamo perso, forse giochiamo meglio ora di quanto facevamo nel girone di andata. In ogni caso ci sono ancora tante partite, le valutazioni le facciamo alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Pietro, direttore sportivo dell’, sulla stagione della squadra toscana in Serie A Pietroha parlato dell’a Il Tirreno. PAROLE – «Questa società ha dimostrato di non giudicare gli allenatori esclusivamente dai risultati. Noi guardiamo al potenziale, al percorso.l’e oggi ce lo teniamo stretto. Il giudizio non cambia dopo quattro sconfitte. Paolo è un allenatore molto capace e competente. Se analizzo le partite cheperso, forse giochiamo meglio ora di quanto facevamo nel girone di andata. In ogni caso ci sono ancora tante partite, le valutazioni le facciamo alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

