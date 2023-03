Elon Musk chiede di stoppare lo sviluppo di ChatGpt (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’imprenditore Elon Musk, proprietario anche di Twitter, insieme ad un gruppo di accademici, chiede una moratoria di sei mesi all’addestramento delle Intelligenze artificiali. Talia, docente all’Università della Calabria, tra i firmatari italiani ha dichiarato: “Potrebbe sfuggire dal controllo dei suoi creatori“. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Elon Musk chiede lo stop di Chat GPT Fermare l’addestramento delle intelligenze artificiali. Pena, andare incontro nel breve periodo a sconvolgimenti economici e politici di vaste proporzioni. Elon Musk e altri imprenditori e accademici da ogni angolo del mondo hanno firmato un appello alle aziende e ai governi. Una lettera in cui si chiede una moratoria di sei mesi allo ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’imprenditore, proprietario anche di Twitter, insieme ad un gruppo di accademici,una moratoria di sei mesi all’addestramento delle Intelligenze artificiali. Talia, docente all’Università della Calabria, tra i firmatari italiani ha dichiarato: “Potrebbe sfuggire dal controllo dei suoi creatori“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.lo stop di Chat GPT Fermare l’addestramento delle intelligenze artificiali. Pena, andare incontro nel breve periodo a sconvolgimenti economici e politici di vaste proporzioni.e altri imprenditori e accademici da ogni angolo del mondo hanno firmato un appello alle aziende e ai governi. Una lettera in cui siuna moratoria di sei mesi allo ...

