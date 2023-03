Elly Schlein | “Le parole di La Russa su via Rasella sono indecenti | inaccettabili per il suo ruolo”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Continuano le polemiche sulle Fosse Ardeatine. Dopo la bufera sulledi Giorgia Meloni, oggi fa discutere la presa di posizione di Ignazio Lasull’attentato di viache aveva preceduto l’eccidio. “Viaè stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS”, ha detto il presidente del Senato, che ha poi ribadito la propria versione di quanto accaduto il 23 marzo 1944. “Confermo che a innescare l’odiosa rappresaglia nazista fu l’uccisione di una banda di altoatesini nazisti e sottolineo che tale azione non è stata da me definita ‘ingloriosa’ bensì ‘tra le meno gloriose della Resistenza’”. Secondo l’Associazione nazionale partigiani (Anpi) si tratta di“semplicemente indegne per l’alta ...

Non ho capito seè favorevole o no alla gravidanza per altri, perchè si è battuta sulla registrazione" dei bambini delle coppie omogenitoriali, "criticando quello che ha fatto il governo,...Per, segretaria del Pd, sono 'parole indecenti, inaccettabili per il ruolo che ricopre'. In un'intervista a Libero, La Russa prima afferma che i partigiani misero in atto l'azione contro ...È bufera sulle dichiarazioni di Ignazio La Russa su Via Rasella . 'Parole indecenti , inaccettabili per il ruolo che ricopre', ha detto la neo segretaria del Pd,. 'Sono ammirato dalla determinazione con cui La Russa sta riuscendo a dimostrare ogni giorno la sua inadeguatezza come presidente del Senato', ha tuonato in un post pubblicato sul suo ...

