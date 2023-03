Elisa De Panicis | la barca si fa bollente | il Lato B non si può nascondere

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 31 marzo 2023)Deha unB incantevole e lo sa mettere in evidenza come poche altre donne al mondo, con classe ed eleganza. Ancora una volta la rete ha saputo evidenziare il fisico celestiale diDe, una donna che in ogni occasione ha sempre modo di mostrare il proprio favoloso corpo. Le vacanze sono fatte per rilassarsi, ma portare con sé la fotocamera è d’obbligo.De(Fonte: Instagram)Per l’ennesima volta ha deciso di farsi immortalare nel momento in cui si trovava in unain mezzo al mare, con la bella stagione che è già arrivata. Perché dunque rimanere coperta quando è già tempo di bikini. Per togliersi la salsedine si deve fare il prima possibile la doccia ed è quello che ha fatto la De...