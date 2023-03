Elezioni Friuli Venezia Giulia, Pd ed M5s vanno insieme. Conte: “Convergenza sui temi” (Di venerdì 31 marzo 2023) Pd ed M5s ripartono dal Friuli Venezia Giulia. La regione è chiamata al voto per rinnovare il governatore e la composizione del consiglio regionale ed i due partiti, per sfidare l’incumbent di centrodestra Massimiliano Fedriga ed il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran, hanno deciso di correre insieme sostenendo Massimo Moretuzzo. È il primo esperimento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Pd ed M5s ripartono dal. La regione è chiamata al voto per rinnovare il governatore e la composizione del consiglio regionale ed i due partiti, per sfidare l’incumbent di centrodestra Massimiliano Fedriga ed il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran, hanno deciso di correresostenendo Massimo Moretuzzo. È il primo esperimento ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Questo pomeriggio a Monfalcone, Trieste e Udine, incontrando cittadini e visitando progetti di rigenerazione urbana… - fattoquotidiano : Elezioni Friuli-Venezia Giulia, Schlein: “La destra vuole il lavoro povero e precario, cerca sempre un nemico a cui… - infoitinterno : Quando si vota per le elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia - infoitinterno : Friuli Venezia Giulia, elezioni: Fedriga “vede” la conferma e sfida Schlein - ElisabettaFerr2 : RT @StartMagNews: Le elezioni in Friuli Venezia Giulia rappresentano un altro test per il governo Meloni e per il centrodestra, dopo le vit… -