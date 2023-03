Elezioni comunali, Conte prudente sulle alleanze col Pd (Di venerdì 31 marzo 2023) A pochi giorni dalle regionali in Friuli Venezia Giulia, i partiti politici hanno già iniziato a lavorare in vista delle Elezioni comunali previste per il prossimo 14 e 15 maggio. Una partita fondamentale che coinvolge 791 Comuni, di cui 108 con popolazione superiore ai 15mila abitanti, e a cui prenderanno parte poco più di 6 milioni di italiani. I partiti scaldano i motori in vista delle Elezioni comunali del 14 e 15 maggio. In ballo ci sono 18 capoluoghi di provincia Scontro che metterà in ballo 18 capoluoghi di provincia ossia Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine e Vicenza. Come accade ormai da tempo il Centrodestra si presenterà unito pressoché ovunque mentre nel Centrosinistra la situazione è davvero ingarbugliata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) A pochi giorni dalle regionali in Friuli Venezia Giulia, i partiti politici hanno già iniziato a lavorare in vista dellepreviste per il prossimo 14 e 15 maggio. Una partita fondamentale che coinvolge 791 Comuni, di cui 108 con popolazione superiore ai 15mila abitanti, e a cui prenderanno parte poco più di 6 milioni di italiani. I partiti scaldano i motori in vista delledel 14 e 15 maggio. In ballo ci sono 18 capoluoghi di provincia Scontro che metterà in ballo 18 capoluoghi di provincia ossia Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine e Vicenza. Come accade ormai da tempo il Centrodestra si presenterà unito pressoché ovunque mentre nel Centrosinistra la situazione è davvero ingarbugliata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicenzareport : #Politica E si prepara per le prossime elezioni comunali - Schio: Fratelli d'Italia avvia la campagna tesseramento… - AdornatoAntonio : RT @CollotMarta: #Elezioni 14 e 15 maggio: @potere_alpopolo anche a Terni con Silvia Tobia! Con la loro sede mobile, 'Il Poderoso', in ric… - giambarombi : RT @CollotMarta: #Elezioni 14 e 15 maggio: @potere_alpopolo anche a Terni con Silvia Tobia! Con la loro sede mobile, 'Il Poderoso', in ric… - potere_alpopolo : RT @CollotMarta: #Elezioni 14 e 15 maggio: @potere_alpopolo anche a Terni con Silvia Tobia! Con la loro sede mobile, 'Il Poderoso', in ric… - Snow7705856353 : @CeresaRaffaele Peccato che presto sarà di nuovo fuori e verrà ricandidato perché queste sono medaglie al valore pe… -