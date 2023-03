Elena Di Cioccio: “Il mio ex mi picchiava perché sieropositiva” (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo aver rivelato di essere sieropositiva, Elena Di Cioccio ha raccontato anche il trauma vissuto dopo aver scoperto dell’Hiv. Il segreto lo ha rivelato a Le Iene, poi è tornata a parlarne anche in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “C’è chi mi ha accolta e chi ha finto e poi è stato un carnefice. Ogni carnefice ha bisogno di una vittima e viceversa, io con la mia autostima sottozero ero una facile preda”, le sue parole. Del suo carnefice racconta cose agghiaccianti, come quando l’ha picchiata e lasciata in strada: “Terribile – ricorda – Ma ci concentriamo sempre sulle botte e poco sulla violenza psicologica. Avere paura tutti i giorni che stia per succedere qualche cosa è un continuo fare a pezzi la tua autonomia. Io avevo toccato il fondo”. Fino al pensiero di volerla fare finita: “Ricordo bene quel giorno, io con i piedi che ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo aver rivelato di essereDiha raccontato anche il trauma vissuto dopo aver scoperto dell’Hiv. Il segreto lo ha rivelato a Le Iene, poi è tornata a parlarne anche in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “C’è chi mi ha accolta e chi ha finto e poi è stato un carnefice. Ogni carnefice ha bisogno di una vittima e viceversa, io con la mia autostima sottozero ero una facile preda”, le sue parole. Del suo carnefice racconta cose agghiaccianti, come quando l’ha picchiata e lasciata in strada: “Terribile – ricorda – Ma ci concentriamo sempre sulle botte e poco sulla violenza psicologica. Avere paura tutti i giorni che stia per succedere qualche cosa è un continuo fare a pezzi la tua autonomia. Io avevo toccato il fondo”. Fino al pensiero di volerla fare finita: “Ricordo bene quel giorno, io con i piedi che ...

