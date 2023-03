El Mundo: «Il calcio è ossessionato dalla creazione, i centravanti puri sono in via di estinzione» (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è che il centravanti è stato assassinato verso sera, come scriveva Manuel Vázquez Montalbán, è che ne nascono sempre meno. O ancora meglio: li “uccidono” tatticamente quando sono piccoli. Nelle giovanili. Ce ne sono sempre meno, scrive El Mundo che lancia una sorta di “allarme” per questa siccità di numeri 9 puri. Perché ormai “c’è l’ossessione della creazione”. Il giornale spagnolo la pausa nazionale ha fatto nuovamente emergere questo fenomeno: Joselu, 33 anni, centravanti della Spagna; Füllkrug, 30 anni, della Germania. Cristiano Ronaldo, a 38 anni e giocatore dell’Al Nassr, è tornato in Portogallo. Mateo Retegui, dell’Argentina Club Atlético Tigre, sorprendente titolare dell’Italia. Il Brasile senza un vero centravanti. Inghilterra e Belgio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è che ilè stato assassinato verso sera, come scriveva Manuel Vázquez Montalbán, è che ne nascono sempre meno. O ancora meglio: li “uccidono” tatticamente quandopiccoli. Nelle giovanili. Ce nesempre meno, scrive Elche lancia una sorta di “allarme” per questa siccità di numeri 9. Perché ormai “c’è l’ossessione della”. Il giornale spagnolo la pausa nazionale ha fatto nuovamente emergere questo fenomeno: Joselu, 33 anni,della Spagna; Füllkrug, 30 anni, della Germania. Cristiano Ronaldo, a 38 anni e giocatore dell’Al Nassr, è tornato in Portogallo. Mateo Retegui, dell’Argentina Club Atlético Tigre, sorprendente titolare dell’Italia. Il Brasile senza un vero. Inghilterra e Belgio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : El Mundo: «Il calcio è ossessionato dalla creazione, i centravanti puri sono in via di estinzione» Il paragone con… - sportli26181512 : #Roma, dalla Spagna: 'Mourinho sulle tracce di N'Dicka dell'Eintracht': Secondo il 'Mundo Deportivo' ci sarebbero a… - schmeichelista : Sinceramente no pienso ni ver el partido me voy a ver Italia vs Inglaterra IL CALCIO DIL MUNDO MAI PAI RETEGUI FORZ… -