Edoardo Tavassi si becca un richiamo dopo la lite nel van con Micol (Di venerdì 31 marzo 2023) Ricordate la lite nel van tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Il vippone si è beccato un richiamo in confessionale dopo l'accaduto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ricordate lanel van traIncorvaia? Il vippone si èto unin confessionalel'accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini in diretta redarguisce Edoardo Tavassi per il litigio con Micol Incorvaia (Video) Il V… - AnelloVincenza : RT @O_GFVIP: Oriana che vorrebbe spegnere le luci,e ci vede anche Edoardo Tavassi: io no perché ho fatto tanti errori Oriana: Edo è norma… - BinatoFrancesca : RT @O_GFVIP: Oriana che vorrebbe spegnere le luci,e ci vede anche Edoardo Tavassi: io no perché ho fatto tanti errori Oriana: Edo è norma… - Marygio74 : RT @Mswatzon1: La vera verità @GrandeFratello Inutile che poi abbiate fatto i pudici Squalificando Daniele e Edoardo pensando di 'sistemar… -