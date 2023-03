Edilizia, codice appalti e bonus: da Bergamo due pullman per la mobilitazione nazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. I lavoratori dell’Edilizia si mobilitano in tutt’Italia e scendono in protesta in cinque città, anzi in cinque periferie di centri urbani sabato 1° aprile. Da Bergamo partiranno due bus per raggiungere Torino, dove ci si unirà in zona Falchera con tutti i partecipanti in arrivo dalle regioni del Nord. Organizzano il servizio di trasporto Fillea-Cgil e Feneal-Uil provinciali. Durante la manifestazione sono previsti gli interventi del segretario organizzativo nazionale della Fillea Maurizio Maurizi e del segretario generale nazionale di Feneal Vito Panzarella. Le altre città in cui sono stati organizzati i raduni sono Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. “Non siamo d’accordo con le scelte del Governo in materia di bonus edili e codice appalti. Per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023). I lavoratori dell’si mobilitano in tutt’Italia e scendono in protesta in cinque città, anzi in cinque periferie di centri urbani sabato 1° aprile. Dapartiranno due bus per raggiungere Torino, dove ci si unirà in zona Falchera con tutti i partecipanti in arrivo dalle regioni del Nord. Organizzano il servizio di trasporto Fillea-Cgil e Feneal-Uil provinciali. Durante la manifestazione sono previsti gli interventi del segretario organizzativodella Fillea Maurizio Maurizi e del segretario generaledi Feneal Vito Panzarella. Le altre città in cui sono stati organizzati i raduni sono Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. “Non siamo d’accordo con le scelte del Governo in materia diedili e. Per ...

