Edi Rama nel doc di Telese su Crespi: "C'era qualcosa che non tornava" (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel corso delle riprese del Docufilm 'Stato di Grazia' che tratta la nota vicenda giudiziaria di Ambrogio Crespi, Luca Telese, regista della pellicola, ha realizzato un'intervista esclusiva all'ex premier dell'Albania Edi Rama con cui Crespi aveva lavorato nel 2010, in occasione della sua campagna politica, occupandosi della comunicazione, seguendolo in un passaggio cruciale della sua carriera che lo portò a diventare Primo Ministro. "Quando ho saputo di questa faccenda – ha dichiarato Rama – non mi capacitavo, non potevo immaginare che la persona che avevo conosciuto così solare, aperta e generosa, potesse essere colui che era immischiato in un sistema mafioso, C'era qualcosa che non tornava". "Posso testimoniare che Ambrogio ...

