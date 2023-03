“Ecco Cesare” Aurora Ramazzotti | le prime foto del figlio I fan impazziti | “Ma è bellissimo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) Da un giorno intero non si fa altro che parlare di, mamma per la prima volta a 26 anni. E ora a commuovere sono le immagini delin compagnia del suo compagno Goffredo Cerza. Finora non aveva ancora mostrato nulla, ma adesso sul suo profilo Instagram ha ricominciato a postare con costanza ed è stato immortalato il neo papà. Ha fatto dei gesti bellissimi nei confronti del piccolo e si è potuto notare l’amore immenso, che prova verso il neonato. Dopo cheè diventata mamma, a festeggiare con lei sono stati ovviamente Michelle Hunziker e Eros, che sono finalmente nonni. Ma ilinsieme al papà Goffredo Cerza non li avevamo ancora visti, almeno fino alla giornata di ...