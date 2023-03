Ecco alcuni problemi che, ignorati finché risolvibili, diventano simili a sanguisughe insaziabili (Di venerdì 31 marzo 2023) Le pagine economiche di alcuni quotidiani, non tutti, stanno iniziando a riportare i risultati conseguiti da aziende di un certo rilievo per l’anno 2022. Quando son rose e fiori, con un pò di anticipo sulla normale epoca, la primavera appena iniziata, stanno venendo fuori ben confezionati, si legga: tradotti in articoli o comunicati, che ne enfatizzano la portata. Ben venga se tanto può essere considerato un esorcismo della congiuntura sfavorevole che, oramai da un triennio abbondante, sta attanagliando l’Italia e non solo essa. Il contraltare, cioè la notizia strillata, come si diceva un tempo in gergo giornalistico, avvalorerebbe questa impostazione del comportamento. Comunque resta chiara la sensazione che della montagna brulla stia venendo evidenziata solo la cima innevata che riflette la luce del sole. Decrittato quanto scritto innanzi, esso vale che la montagna ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Le pagine economiche diquotidiani, non tutti, stanno iniziando a riportare i risultati conseguiti da aziende di un certo rilievo per l’anno 2022. Quando son rose e fiori, con un pò di anticipo sulla normale epoca, la primavera appena iniziata, stanno venendo fuori ben confezionati, si legga: tradotti in articoli o comunicati, che ne enfatizzano la portata. Ben venga se tanto può essere considerato un esorcismo della congiuntura sfavorevole che, oramai da un triennio abbondante, sta attanagliando l’Italia e non solo essa. Il contraltare, cioè la notizia strillata, come si diceva un tempo in gergo giornalistico, avvalorerebbe questa impostazione del comportamento. Comunque resta chiara la sensazione che della montagna brulla stia venendo evidenziata solo la cima innevata che riflette la luce del sole. Decrittato quanto scritto innanzi, esso vale che la montagna ...

