Ecco alcuni oggetti vintage che valgono migliaia di euro se venduti

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Se hai deciso di buttare alcune delle tue vecchie cose, magari per far spazio in garage o perchè hai deciso di non averne più bisogno, dovresti prima controllare se stai gettando roba di valore. Ci sono infatti moltiche oggi sono diventati “rari” oltre chee che potrebbero farti guadagnarediseal giusto offerente.esempi: Libri della prima edizione Se hai una pila di vecchi libri a casa, potrebbe valere la pena dare un’occhiata alle pagine del copyright (di fronte ai frontespizi) per vedere se qualcuno di essi è una prima edizione. L’editore può indicare con le parole “prima edizione” o “prima stampa“, oppure puoi controllare la sequenza dei numeri. Se c’è un “1” in qualsiasi punto della sequenza, o ...