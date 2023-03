E3 2023 cancellato | Addio all’evento annuale

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’E3 è uno dei più grandi eventi dell’anno per gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. Tuttavia, con l’arrivo della pandemia globale nel 2020, molte grandi manifestazioni si sono viste costrette a sospendere le proprie attività, e l’E3 non è stato da meno. Dopo essere stato annullato per la prima volta nella sua lunga storia lo scorso anno, si è creato un certo fermento in vista della prossima edizione dell’evento, previsto per il. Annunciata la cancellazione dell’E3Tuttavia, recentemente è stata diffusa una notizia che ha scosso la comunità dei videogiocatori: l’E3non si terrà. Ma cosa c’è dietro questa decisione e quali saranno le conseguenze per il mondo dei videogiochi? Ci sono state molte speculazioni su cosa potrebbe aver causato una simile decisione, se fosse confermata. Alcuni hanno ...