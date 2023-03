“È una truffa” Orietta Berti in Questura | la scoperta choc e la decisione di denunciare

(Di venerdì 31 marzo 2023) Inizialmente c’era chi non era affatto convinto delle sue capacità in veste di nuova opinionista del GF Vip 7. Mentre adesso buona parte dei telespettatori di Canale 5 sperano ardentemente di rivederla tra pochi mesi nella già confermata ottava edizione.però ha altro a cui pensare oggi, è statata. La notizia sta facendo il giro delle testate di cronaca rosa e del web da qualche ora. La cantante avvezza alle trasmissioni Rai e Mediaset si sarebbe presentata ina Reggio Emilia percoloro che l’avrebberota.a tre giorni dalla Finale del GF Vip 7 si è trovata purtroppo nei guai.costretta ain ...

I carabinieri del comando provinciale di Genova, a conclusione dicomplessa indagine coordinata dalla Procura di Napoli e con il supporto dei carabinieri di Napoli e Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli nei ...... sempre in regime di detenzione domiciliare, undici mesi e 27 giorni di detenzione per aver scippatoragazza appena scesa dal treno alla stazione del paese nell'agosto 2011 e permessa ...REGGIO EMILIA - Orietta Berti si è presentata mercoledì in Questura a Reggio per denunciarepresuntasubita. E' statafan a notare sul webcampagna pubblicitaria per la quale era stata utilizzata anche l'immagine della nota cantante. Ha contattato via social il figlio Otis ...

Orietta Berti vittima di una truffa sul web: denuncia in questura il Resto del Carlino

