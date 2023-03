È morto Andrea Spinelli | il “Forrest Gump” in cammino contro il cancro da 10 anni

(Di venerdì 31 marzo 2023)si è spento dopo diecidinella lottail tumore al pancreas. Ci ha lasciati ieri, 30 marzo 2023, presso l’Hospice del Cro di Aviano (Pordenone). La malattia gli era stata diagnosticata nell’ottobre del 2013, secondo i medici non c’erano speranze, ma la tenacia del viandante siciliano, lo ha tenuto in vita in questi. “Ho trovato la maniera di reagire, nel modo più semplice che c’è, camminando. Questo antico modo di muoversi ho scoperto passo dopo passo che mi fa star bene ed è diventato il mio modo di ringraziare la vita nonostante tutto”, scrivenella presentazione del suo blog online, in cui racconta la propria esperienza nella lottail tumore al pancreas e introduce la ...

PORDENONE. Era originario di Catania e avevaSpinelli, il viandante pordenonese che da dieci anni lottava contro un tumore al pancreas,questa mattina all'Hospice del Cro di Aviano in provincia di Pordenone. Ha raccontato la sua ...

Non ce l'ha fatta Andrea Spinelli, per tutti "Spino", il viandante pordenonese colpito nel 2013 da un cancro al pancreas inoperabile. È morto questa mattina, giovedì 30 marzo, all'Hospice, dove era ...