È il World Backup Day per non scordarsi di "salvare ogni 5 minuti"

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Salvacinque. Ci aveva avvisati, con una delle sue strisce, il fumettista romano Zerocalcare: qualunque lavoro tu stia facendo, qualunque sia la dimensione del file che hai sullo schermo, “Salvalacinque”. Per renderlo più convincente, il monito, nel fumetto del nume tutelare degli ansiosi Zero, era minacciosamente pronunciato dalla memory card di una Play Station: perché poche cose danno la rabbia di un gioco che si blocca quando hai raggiunto l'ultimo livello, costringendoti a ricominciare daccapo. Poche cose, se si escludono le cose serie, certo. Lo sanno gli studenti alle prese con una tesi di laurea su un pc a cui basta un calo di tensione per spegnersi e mandare in fumo il lavoro fatto; lo sa chi archivia migliaia di foto e di video nella memoria di un telefono che potrebbe cadere ...

Ricordiamoci che non è si tratta solo del "Day" ma anche del vostro "PersonalDay '.Il 31 marzo ricorre ilDay. La giornata, istituita 12 anni fa, ricorda la necessità di disporre di un piano di ripristino dei dati nel caso in cui diventino inaccessibili, sia per attacchi informatici o per ...Proviamo a considerare il tema delcome una questione di numeri: eccone alcuni da tenere sempre a mente per fare in modo che isiano sempre pronti. La regola del 3 - 2 - 1 Non si tratta ...

Storage Il rischio di perdere dati che diamo per “sicuri” nei nostri dispositivi digitali è concreto: per questo ogni anno, da ormai dodici anni, si celebra il World Backup Day. La giornata scelta per ...OGGI È – Oggi, 31 marzo, è San Beniamino e si celebra la Giornata mondiale del backup, World Backup Day con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla sicurezza e la cura dei propri dati. Il ...