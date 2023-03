È giusto vietare la carne sintetica Il 67% degli italiani sta con il governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moneypuntoit : Rispondi al sondaggio di - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: #Gualtieri, sindaco di Roma: 'Giusto vietare l'arrivo dei tifosi del Feyenoord' #RomaFeyenoord - akhenaton44 : @GiovaQuez È più che condivisibile. Il passaggio di vietare qualcosa a chi la pensa diversamente si chiama FASCISMO… - OdeonZ__ : Gualtieri: 'Timore per i tifosi del Feyenoord. Verso il divieto di trasferta' - licoccia1958 : @GassmanGassmann Infatti l'atteggiamento giusto non è impedire o vietare,ma permettere la sperimentazione e far lav… -

la carne sintetica in Italia Di' la tua! PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE CLICCARE SUL BOX IN ALTO In sostanza il governo ha deciso diin Italia la produzione e l'...Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento ala trasferta". Prefettura Anche se la trasferta ...Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento ala trasferta . Poi c'è sempre chi arriva lo stesso ...

È giusto vietare la carne sintetica in Italia Partecipa al sondaggio Money.it

Stop alla trasferta degli ultras del Feyenoord. Ma c’è il rischio che finisca come a Napoli La decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord verrà formalizzata in una riunione nella… Leggi ...Sono sicuro che Piantedosi farà la scelta giusta, ha le conoscenze e gli strumenti per farlo". Si parla infatti di vietare ai supporter olandesi la trasferta allo Stadio Olimpico in occasione del ...